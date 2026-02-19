Столичных водителей призвали выезжать до 07:00 утром 20 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный Дептранс на фоне непогоды выпустил в своем телеграм-канале рекомендации для водителей на пятницу, 20 февраля.

В частности, автовладельцам советуют выезжать до 07:00, чтобы избежать заторов. Также необходимо не превышать скорость, не прибегать к резким маневрам и учитывать увеличение тормозного пути из-за заснеженной дороги.

Вместе с тем ведомство советует при возможности пересесть с личного авто на общественный транспорт.

"Почему завтра лучше оставить машину дома и пересесть на городской транспорт? Не опоздаете на работу. Пока водители будут очищать авто от снега и медленно ехать, вы доедете по расписанию на метро", – пояснили в Дептрансе.

Сложная дорожная обстановка в ближайшие дни обуславливается обрушившимся на Москву снежным циклоном "Валли". В частности, в вечерний час пик 19 февраля загруженность столичных дорог достигла 9 баллов.

Кроме того, на отдельных участках фиксировались локальные задержки наземного транспорта. В связи с этим горожан предупреждали о временных изменениях некоторых маршрутов.

В настоящее время в непрерывном режиме коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. К работе привлечены максимальное количество специалистов крупных инженерных компаний и спецтехники. Они отчищают дороги и тротуары, уделяя особое внимание магистралям, по которым движутся машины скорой помощи, экстренные службы и общественный транспорт.

