Mirror: массажиста в Британии обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин

Фото: depositphotos/dechevm

Пожилого массажиста в Великобритании обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин, сообщает Mirror.

Обвинения предъявлены 72-летнему мужчине по имени Терренс МакБрайен. По данным полиции, ему вменяются покушение на изнасилование, 7 случаев сексуального насилия с проникновением, 34 эпизода сексуального насилия посредством прикосновений и 13 случаев вуайеризма.

В настоящий момент он остается на свободе под залогом, перед судом он предстанет 19 марта 2026 года. По словам полицейского Майкла Рейнбоу, который возглавляет расследование, характер, а также количество преступлений могут вызвать в обществе обеспокоенность.

Правоохранитель призвал всех, кто располагает связанной с делом информацией, обратиться в полицию. Кроме того, Рейнбоу напомнил, что необходимо избегать спекуляций, которые могут повлиять на судебный процесс. В полиции напомнили, что пострадавшие от сексуальных преступлений имеют право на анонимность, их личность не должна быть раскрыта.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Германии ищут мужчину, который домогался женщин с просьбой облизать их обувь. Незнакомец приставал к ним в районе центрального вокзала – он подходил к женщинам, просил рассмотреть обувь поближе и опускался на землю, чтобы попытаться лизнуть подошвы.

