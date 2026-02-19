Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 19:14

Происшествия
Главная / Новости /

Mirror: массажиста в Британии обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин

Пожилого массажиста в Британии обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин

Фото: depositphotos/dechevm

Пожилого массажиста в Великобритании обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин, сообщает Mirror.

Обвинения предъявлены 72-летнему мужчине по имени Терренс МакБрайен. По данным полиции, ему вменяются покушение на изнасилование, 7 случаев сексуального насилия с проникновением, 34 эпизода сексуального насилия посредством прикосновений и 13 случаев вуайеризма.

В настоящий момент он остается на свободе под залогом, перед судом он предстанет 19 марта 2026 года. По словам полицейского Майкла Рейнбоу, который возглавляет расследование, характер, а также количество преступлений могут вызвать в обществе обеспокоенность.

Правоохранитель призвал всех, кто располагает связанной с делом информацией, обратиться в полицию. Кроме того, Рейнбоу напомнил, что необходимо избегать спекуляций, которые могут повлиять на судебный процесс. В полиции напомнили, что пострадавшие от сексуальных преступлений имеют право на анонимность, их личность не должна быть раскрыта.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Германии ищут мужчину, который домогался женщин с просьбой облизать их обувь. Незнакомец приставал к ним в районе центрального вокзала – он подходил к женщинам, просил рассмотреть обувь поближе и опускался на землю, чтобы попытаться лизнуть подошвы.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика