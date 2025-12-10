People: в США осудят врача за домогательства к пациентке

Фото: 123RF.com/fukume

В США осудят врача Джеймса Мелади за домогательства к пациентке. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание People.

По данным СМИ, врача арестовали в сентябре 2024 года после того, как полиция получила видео, на котором Мелади в машине скорой помощи домогается до пациентки в бессознательном состоянии. В марте против медика выдвинули еще несколько обвинений.

Полицейские выяснили, что Мелади воровал кредитные карты и паспорта пациентов, чтобы с их помощью совершать покупки. От рук врача пострадали как минимум три человека.

Ранее сообщалось, что в Великобритании экс-врач пойдет под суд за изнасилование пациентов, находившихся у него на попечении. Уточнялось, что пострадавшими от действий медика стали 38 человек, включая ребенка младше 13 лет.

Бывшего врача обвинили в 15 инцидентах сексуального насилия, 17 случаях нападений с проникновением, попытке изнасилования и еще примерно 10 преступлениях против несовершеннолетних. Какое наказание ему грозит, не уточнялось.