26 ноября, 11:23

Происшествия

Гинеколога-армейца обвинили в домогательствах пациенток

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Военного гинеколога Блейна Макгроу в США обвинили в сексуальных домогательствах и незаконной видеосъемке обнаженных пациенток. Жертвами врача стали около 1 500 женщин, сообщает издание People.

Макгроу работал в армейских госпиталях, где в основном принимал супруг военнослужащих. Согласно коллективным искам пострадавших, врач систематически нарушал профессиональные границы. Он тайно снимал пациенток на видео, принуждал оголять грудь и допускал неподобающие прикосновения к интимным зонам.

Одна из жертв подробно описала схему, которую использовал врач. Во время осмотра он сделал вид, что отвечает на телефонный звонок, после чего поместил устройство в нагрудный карман рубашки так, чтобы камера могла фиксировать ее положение в гинекологическом кресле.

Адвокаты пострадавших подчеркивают, что жалобы на поведение Макгроу поступали неоднократно, однако врач продолжал практику.

"Поступая таким образом, армия прикрывала хищника в военной форме", – говорится в иске.

Профессиональная деятельность Макгроу охватывала два ключевых этапа. С 2019 по 2023 год он работал в Армейском медицинском центре "Триплер" на Гавайях. После этого врач перешел на военную базу Форт-Худ в Техасе. В октябре 2025 года его отстранили от работы, и сейчас по делу ведется расследование.

Ранее в России мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении спящей девушки в автобусе. После сообщения о происшествии подозреваемого оперативно задержали, предъявили обвинение и взяли под стражу. Следствие собирает доказательную базу для судебного разбирательства.

происшествия

