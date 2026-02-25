Форма поиска по сайту

25 февраля, 15:09

Происшествия

Служебная собака обнаружила каннабис в багаже у пассажира в аэропорту Домодедово

Фото: domodedovo.customs.gov.ru

Служебная собака по кличке Шерлок обнаружила каннабис в багаже у пассажира в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба таможни аэровокзала.

Гражданин России прибыл из Коломбо в Москву транзитом через Шарджу. Немецкая овчарка во время таможенного контроля указала сотрудникам аэропорта на багаж россиянина, призывая проверить его.

В ходе досмотра личных вещей мужчины в "зеленом" коридоре в кармане джинсов был найден пакет с содержимым растительного происхождения и пластмассовый тубус со следами аналогичного вещества. Была проведена экспертиза, по итогам которой установлено, что пассажир перевозил каннабис массой 0,94 грамма.

Россиянин рассказал, что хотел выбросить запрещенное вещество, но забыл и оставил его в багаже. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее наркотикосодержащее растение обнаружили таможенники у пассажирки в Жуковском. Россиянка прибыла из Душанбе в Москву. Ее остановили в "зеленом" коридоре. В ходе проверки у нее было найдено сушеное растение, рассыпанное в чемодане.

Пассажирка сказала, что положила его как оберег "от сглаза", а таможенных правил она якобы не знала. Экспертиза показала, что в составе растения содержится 8,71 грамма гармалы. Женщине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей за контрабанду психотропных веществ.

