05 февраля, 12:01

Происшествия

Таможенники обнаружили у пассажирки в Жуковском наркотикосодержащее растение

Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

Наркотикосодержащее растение обнаружили таможенники у пассажирки в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.

Уточняется, что россиянка прибыла в Москву из столицы Таджикистана Душанбе. Женщину остановили в "зеленом" коридоре. В ходе проверки таможенники обнаружили у нее сушеное растение, рассыпанное по дну чемодана.

Пассажирка сказала, что положила его как оберег "от сглаза", а таможенных правил она не знает. Экспертиза показала, что в составе растения содержится 8,71 грамма гармалы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда психотропных веществ". Женщине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее полицейские в подмосковных Мытищах изъяли из незаконного оборота более 10 килограммов гашиша.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, 10 свертков с запрещенными веществами были обнаружены в багажнике автомобиля во время обыска. Злоумышленники были задержаны, возбуждено уголовное дело.

происшествия

