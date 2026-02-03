Форма поиска по сайту

03 февраля, 10:07

Происшествия

У наркоторговцев в Мытищах изъяли больше 10 кг гашиша

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Более 10 килограммов гашиша изъяли из незаконного оборота полицейские в подмосковных Мытищах, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАХ.

Она отметила, что запрещенные вещества были изъяты сотрудниками ГУ НК МВД и МУ МВД России "Мытищинское". Правоохранители узнали, что на территории действует группа, занимающаяся сбытом оптовых партий наркотика.

Задержать злоумышленников удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий при содействии Росгвардии. 10 свертков с запрещенными веществами были обнаружены в багажнике автомобиля во время обыска.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков". Волк отметила, что в настоящий момент фигуранты находятся под стражей. Кроме того, продолжаются действия, которые направлены на установление всех эпизодов и соучастников преступления.

Ранее на востоке Москвы задержали курьера, который пытался пронести в больницу дезодорант с наркотиком. Росгвардейцы, получившие сигнал "Тревога", увидели его, когда он пытался пройти через турникет. Позже экспертиза подтвердила, что в пакетике находилось 4,4 грамма гашиша.

