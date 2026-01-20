Килограмм кокаина изъяли у мужчины в московской гостинице

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве у мужчины в гостиничном номере изъяли килограмм кокаина, рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Уточняется, что в полицию обратился сотрудник службы безопасности одной из гостиниц Северо-Восточного административного округа и сообщил о подозрительном госте.

В ходе обыска был изъят брикет с запрещенным веществом. Оперативники задержали подозреваемого 43-летнего жителя столицы.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчина арестован.

Ранее сотрудники ФТС России и таможенники Северо-Запада пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки. Стоимость изъятого незаконного оборота оценили в 600 миллионов рублей.

