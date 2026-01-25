Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в подмосковном Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом без пассажиров.

В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, а также девятилетний пассажир Volkswagen.

Все пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее грузовик насмерть сбил пешехода на улице Инженерная в Северо-Восточном административном округе столицы. Отмечается, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.