Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Грузовик насмерть сбил пешехода на улице Инженерная в Северо-Восточном административном округе столицы, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

ДТП произошло примерно в 18:30. В ведомстве уточнили, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на автодороге в Черноморском районе Крыма перевернулся рейсовый автобус. Предварительно, инцидент произошел у села Красная Поляна, когда водитель автобуса съехал в кювет во время выполнения поворота.

Пострадали два пассажира, их доставили в медучреждение. По данным пресс-службы управления МВД по республике, водитель транспортного средства во время поворота направо не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу.