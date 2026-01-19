Грузовик въехал в стоявший автомобиль на СВХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузовик наехал на стоявший легковой автомобиль на Северо-Восточной хорде (СВХ), в районе пересечения с 8-й улицей Соколиной Горы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На место прибыли городские оперативные службы, они устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Из-за ДТП движение в сторону Щелковского шоссе затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

"Напоминаем автомобилистам при неисправности транспортного средства стараться убирать автомобиль в левый ряд", – добавили в департаменте.

Ранее авария с участием трех автомобилей произошла на улице Сущевский вал, в районе дома 26. Из-за ДТП на этом участке было временно затруднено движение, однако на данный момент его уже восстановили.

Еще одна авария произошла до этого в Великом Новгороде, где автобус врезался в двухэтажный жилой дом. В момент аварии в транспортном средстве находились три пассажира, никто из них не пострадал. Водитель был госпитализирован.