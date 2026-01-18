Форма поиска по сайту

18 января, 22:55

Происшествия

Грузовой самосвал разрушил переходной мост на М-4 Дон в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ростовской области"

Грузовой самосвал, двигавшийся по федеральной трассе М-4 "Дон", зацепил поднятым кузовом пешеходный переходной мост, что привело к его обрушению, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 929-м километре автодороги М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области в направлении на Москву. Водитель самосвала ехал с поднятым кузовом, который задел конструкцию моста, в результате чего она обрушилась на разделительную осевую полосу. В результате ДТП пострадал водитель 1979 года рождения.

В ГАИ добавили, что в настоящее время на данном двухполосном участке левая полоса в направлении Ростова-на-Дону перекрыта, движение организовано по правой полосе.

Как сообщил глава Каменск-Шахтинского Александр Камоцкий в своем телеграм-канале, последствия ДТП планируется устранить к утру понедельника, 19 января.

Он отметил, что водитель самосвала в настоящее время доставлен в ЦГБ города. Повреждения также получила встречная машина, водитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что 4 человека погибли при столкновении машины и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области. В МЧС России по региону уточнили, что погибших деблокировали из поврежденного авто.

