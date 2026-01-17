ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Сущевский вал

Фото: depositphotos/TakeArt

Авария с участием трех автомобилей произошла на улице Сущевский вал, в районе дома 26, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы города. В районе ДТП на 2 километра затруднено движение, оно осуществляется по двум полосам из четырех. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее в районе Бирюлево Западное столкнулись легковой автомобиль и электробус маршрута с891. Авария произошла на улице Подольских Курсантов. Предварительно, водитель машины не предоставил преимущество электробусу при съезде со второстепенной дороги.

Помимо этого, два легковых автомобиля столкнулись в Карелии. В результате пострадало девять человек, в том числе пять детей. Их доставили в ЦРБ Олонца и города Лодейное Поле.

