ДТП с участием электробуса произошло в Бирюлево Западном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием электробуса маршрута с891 и легкового автомобиля произошла в районе Бирюлево Западное, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В организации уточнили, что ДТП случилось около 07:35 на улице Подольских Курсантов в районе дома 20 "а". Предварительно установлено, что водитель автомобиля не предоставил преимущество электробусу при съезде со второстепенной дороги.

Пассажиры электробуса не пострадали. Причины случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину произошла авария на 527-м километре автодороги А-108. Автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "ЛиАЗ". В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, водитель и еще 2 пассажира были доставлены в медучреждение.

