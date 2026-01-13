Мосгортранс окажет поддержку девочке, пострадавшей в ДТП с автобусом в Бибиреве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

ГУП "Мосгортранс" пообещал оказать поддержку и помощь пострадавшей в ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту № 928. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Авария произошла вечером 12 января на улице Лескова в районе дома № 19. Девочку зажало в дверях автобуса, когда она в него заходила. После этого подросток был доставлен в больницу.

В настоящее время ГУП "Мосгортранс" проводит проверку, после которой будут приняты меры по недопущению подобных инцидентов. Ситуация находится на контроле у гендиректора Николая Асаула.

"Безопасность пассажиров и других участников дорожного движения – наш приоритет", – сказано в заявлении Мосгортранса.

Перевозчик пообещал оказать помощь пострадавшей в оформлении документов, которые необходимы для получения страховых выплат. В свою очередь, причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на 13-м километре Ильинского шоссе в Подмосковье. Предварительно, водитель наехал на препятствие. По данным СМИ, транспорт мог врезаться в дерево.

Согласно информации регионального Минздрава, среди пострадавших – двое детей. При этом трое отказались от госпитализации, а один человек направлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

