Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Ильинском шоссе в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что среди пострадавших – двое детей. При этом трое отказались от госпитализации, а один человек направлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. В сообщении не уточняется, есть ли дети среди госпитализированных.

Дорожное происшествие произошло на 13-м километре Ильинского шоссе, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на препятствие. По данным источника в правоохранительных органах, автобус мог врезаться в дерево.

Ранее стало известно, что три человека, включая пятилетнюю девочку, погибли в результате ДТП на трассе в Пермском крае. Трагедия произошла на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе. Также еще 5 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

