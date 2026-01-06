Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Пермском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате аварии на трассе в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба краевого СУСК РФ.

Согласно информации ведомства, на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибло три человека, одна из которых пятилетняя девочка.

Также еще 5 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее восемь человек пострадали в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье. Авария произошла в Читинском районе на федеральной автомобильной А-350 "Чита - Забайкальск" 11 километре. Столкнулись автомобили Toyota Wish, Toyota Corona и Kia Sorento.