Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии увеличилось до 14, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что среди них – 8 детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в региональном минздраве. Состояние еще четверых детей оценивается как средней тяжести.

Об аварии стало известно ранее. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Ижевск – Уфа. Одного из пострадавших госпитализировали в увинскую больницу.

По предварительной информации, в автобусе находилось семь детей, двое взрослых сопровождающих и водитель.

