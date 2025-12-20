20 декабря, 18:38Происшествия
Грузовик насмерть сбил ребенка на юго-востоке столицы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Грузовой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода на улице Марьинский Парк в Москве, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Предварительно, ДТП произошло в районе дома № 29. Водитель грузовика сбил мальчика, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода в ТиНАО. ДТП произошло на улице Самуила Маршака в районе дома № 4. Автомобилист наехал на пешехода, который двигался по проезжей части. Он скончался от полученных травм.
На Западе Москвы произошла дорожная авария