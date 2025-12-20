Грузовик насмерть сбил ребенка на юго-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Грузовой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода на улице Марьинский Парк в Москве, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, ДТП произошло в районе дома № 29. Водитель грузовика сбил мальчика, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода в ТиНАО. ДТП произошло на улице Самуила Маршака в районе дома № 4. Автомобилист наехал на пешехода, который двигался по проезжей части. Он скончался от полученных травм.