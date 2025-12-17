Водитель насмерть сбил пешехода в ТиНАО

Фото: depositphotos/TakeArt

Водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Самуила Маршака в районе дома 4. Автомобилист наехал на пешехода, который двигался по проезжей части. Он скончался от полученных травм.

Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, будут установлены все обстоятельства инцидента.

Ранее водитель Lada насмерть сбил пешехода на востоке Москвы. ДТП произошло на пересечении Красноярской и Алтайской улиц. Водитель наехал на мужчину, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

До этого авария произошла на Новостроевской улице в ТиНАО. 8-летний мальчик перебегал дорогу в неустановленном для этого месте, в результате чего его сбил водитель автомобиля Ford. От полученных травм ребенок скончался.

