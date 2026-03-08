Экстремисты в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви

Фото: depositphotos/zabelin

Экстремисты в Нигерии совершили нападение на прихожан Русской Православной Церкви (РПЦ) в христианском поселении Туран. Об этом сообщил Патриарший экзархат Африки в своем телеграм-канале.

В результате атаки погибли по меньшей мере 10 местных жителей. Тела убитых были обнаружены на месте происшествия. Двое погибших являлись прихожанами РПЦ, чья община действует в этом селении.

В экзархате подчеркнули, что это первый случай убийства африканских верующих РПЦ. Всего в поселении Туран проживают 50 православных христиан, 20 из которых – дети.

Ранее Армия США нанесла удар по боевикам ИГ (признана террористической и запрещена в РФ) в Нигерии. Атака была произведена в рамках сотрудничества между двумя государствами по запросу правительства страны.