Службы безопасности Нигерии освободили 130 похищенных школьниц

Фото: 123RF.com

Силы безопасности Нигерии освободили 130 школьниц, которые были похищены в ночь с 20 на 21 ноября из католической школы Святой Марии в городе Папири, сообщает Vanguard со ссылкой на офис национального советника по безопасности президента страны.

Отмечается, что власти смогли добиться освобождения всех 230 учащихся. Подробности операции не оглашаются, однако власти отмечают, что уполномоченные службы постоянно оказывали давление на преступников.

Из-за участившихся атак на школы президент Нигерии Бола Тинубу в конце ноября отменил зарубежные поездки. Кроме того, в 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности, туда также были направлены дополнительные силы армии и полиции.

В конце ноября стало известно, что Тинубу ввел в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области безопасности и приказал начать набор 20 тысяч новобранцев в полицию. Такое решение глава государства принял из-за участившихся атак и похищений.

Полиция страны должна увеличить штат до 50 тысяч человек. Временной тренировочной площадкой для новобранцев будут лагеря Национального корпуса службы молодежи (NYSC).

