Около 50 солдат погибли при нападении боевиков на военную базу в Буркина-Фасо

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Порядка 50 военных погибли при нападении вооруженных боевиков на военную базу в коммуне Булса на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу местной общины.

В нападении на базу подозревают джихадистскую группировку "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", которая связана с "Аль-Каидой" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). Всего в нападении могли участвовать около 100 боевиков, которые разграбили и сожгли базу.

В марте этого года по меньшей мере 44 мирных жителя погибли в результате нападения группы вооруженных боевиков на деревню Фонбита в сельском районе Кокору на юго-западе Нигера.

Еще одно вооруженное нападение произошло в ноябре прошлого года на северо-западе Пакистана. Боевики открыли огонь по пассажирским автомобилям, перевозившим мусульман-шиитов. Как минимум 38 человек погибли, еще 20 получили ранения.