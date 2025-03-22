Террористы убили более 40 человек в деревне на юго-западе Нигера

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По меньшей мере 44 мирных жителя погибли в пятницу в результате нападения группы вооруженных боевиков на деревню Фонбита в сельском районе Кокору на юго-западе Нигера. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщает агентство AFP.

Согласно заявлению МВД, террористы устроили бойню в местной мечети, и подожгли рынок и жилые дома при отступлении. По предварительным данным, погибли 44 человека, еще 13 получили ранения.

Власти Нигера объявили трехдневный траур по жертвам нападения. Правительство также пообещало найти и привлечь к ответственности не только исполнителей преступления, но и их соучастников, спонсоров и пособников.

Деревня Фонбита расположена в так называемой "зоне трех границ", близ границ с Мали и Буркина-Фасо, где уже длительное время активны боевики террористических группировок "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Ранее боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили поезд в пакистанской провинции Белуджистан 11 марта. Сообщалось, что террористы взяли в заложники 450 пассажиров. Экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду.