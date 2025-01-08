Al Jazeera: боевики напали на президентский дворец в столице Чада

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Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera.

Источники телекомпании сообщили, что стрельба началась около 20:45 (22:45 по московскому времени). Ответственными за нападение, по данным источников, стали боевики террористической группировки "Боко Харам".

Президент Чада Идрис Деби в момент нападения находился в президентском дворце.

"В результате нападения "Боко Харам" около президентского дворца в Чаде есть погибшие и раненые", – сообщили на телеканале.

Министр инфраструктуры страны Азиз Махамат Салех в своих соцсетях выступил с заявлением, что ситуация в Чаде под контролем и нет поводов для паники.

Ранее в результате вооруженного нападения был ранен министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал. Все произошло в городе Наровал провинции Пенджаб. На министра напали, когда он находился в машине. Злоумышленник выстрелил из пистолета и ранил главу МВД Пакистана в плечо.