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Спецслужбы США предотвратили теракт против консульства Израиля в Нью-Йорке
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Службы безопасности США предотвратили попытку нападения на консульство Израиля в Нью-Йорке. С таким заявлением выступил генконсул еврейского государства Офир Акунис, пишет РИА Новости.
Дипломат добавил, что Израиль глубоко ценит оперативные действия и сотрудничество американских служб. Подробности предполагаемого теракта пока не раскрываются.
В начале октября в арабском районе Тель-Авива произошла стрельба. Два человека вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. После чего они прошли по проспекту и стреляли по находившимся там гражданам.
Позже в израильской полиции сообщили, что в результате теракта погибли не менее шести человек, еще девять получили ранения. Оба террориста были ликвидированы. Военное крыло палестинского движения ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт.
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