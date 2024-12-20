Спецслужбы США предотвратили теракт против консульства Израиля в Нью-Йорке

Фото: 123RF/vankok

Службы безопасности США предотвратили попытку нападения на консульство Израиля в Нью-Йорке. С таким заявлением выступил генконсул еврейского государства Офир Акунис, пишет РИА Новости.

Дипломат добавил, что Израиль глубоко ценит оперативные действия и сотрудничество американских служб. Подробности предполагаемого теракта пока не раскрываются.

В начале октября в арабском районе Тель-Авива произошла стрельба. Два человека вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. После чего они прошли по проспекту и стреляли по находившимся там гражданам.

Позже в израильской полиции сообщили, что в результате теракта погибли не менее шести человек, еще девять получили ранения. Оба террориста были ликвидированы. Военное крыло палестинского движения ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт.