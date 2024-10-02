ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве, передает РИА Новости.

"Бригады Аль-Кассам взяли на себя ответственность за операцию Яффа <...> которая привела к гибели семи сионистов и ранению еще 16", – говорится в заявлении.

О стрельбе в арабском районе Тель-Авива стало известно вечером 1 октября. По имеющимся данным, два человека вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. После чего они прошли по проспекту и стреляли по находившимся там гражданам.

Позже в израильской полиции сообщили, что в результате теракта погибли не менее шести человек, еще девять получили ранения. Оба террориста были ликвидированы.