02 октября, 19:26Происшествия
ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве
Фото: AP Photo/Itai Ron
Военное крыло палестинского движения ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве, передает РИА Новости.
"Бригады Аль-Кассам взяли на себя ответственность за операцию Яффа <...> которая привела к гибели семи сионистов и ранению еще 16", – говорится в заявлении.
О стрельбе в арабском районе Тель-Авива стало известно вечером 1 октября. По имеющимся данным, два человека вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. После чего они прошли по проспекту и стреляли по находившимся там гражданам.
Позже в израильской полиции сообщили, что в результате теракта погибли не менее шести человек, еще девять получили ранения. Оба террориста были ликвидированы.
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