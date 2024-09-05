Bild: стрелявший у генконсульства в Мюнхене был известен как исламист

05 сентября, 15:57Происшествия
Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Мужчина, который стрелял по полицейским рядом с генконсульством Израиля в Мюнхене, был известен правоохранительным органам как исламист. Он прибыл в Германию из Австрии, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
По информации издания, речь идет о неком Эмре И., который родился в Австрии.
В свою очередь, журнал Spiegel сообщает, что подозреваемому 18 лет. Как пишут СМИ, в Мюнхен подозреваемый, по данным полиции, приехал на автомобиле. По стражам порядка он стрелял из многозарядной винтовки.
Выстрелы прозвучали у здания генконсульства Израиля в центре Мюнхена 5 сентября. Это произошло в день годовщины теракта, случившегося на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. По данным журналистов, информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Информации о других подозрительных людях, помимо одного нейтрализованного напавшего, также не поступало, сообщили в полиции. Позже стало известно, что сотрудники израильского генконсульства в Мюнхене не пострадали в результате произошедшего.
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