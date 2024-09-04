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04 сентября, 20:30

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CNN: не менее 4 человек погибли в результате обстрела школы в США

Не менее 4 человек погибли в результате обстрела школы в США – СМИ

Фото: AP Photo/Jeff Amy

Не менее 4 человек погибли и около 30 пострадали в результате обстрела школы в США, передает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По утверждению собеседника телеканала, все школы округа Барроу временно закрыты, туда из соображений безопасности направлены сотрудники полиции.

Сообщение о стрельбе в школе в американском городе Уиндер штата Джорджия появилось вечером 4 сентября. Телеканал MSNBC на тот момент утверждал о двух погибших и четырех раненых. Правоохранители задержали одного подозреваемого.

До этого по меньшей мере один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в торговом центре Paddock Mall в городе Окала американского штата Флорида. Жертвой стрельбы стал мужчина, пострадавшую женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

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