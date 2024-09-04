Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 19:25

Происшествия
Главная / Новости /

MSNBC: два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в школе в США

Два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в школе в США

Фото: depositphotos/dechevm

Два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в школе американского штата Джорджия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал MSNBC.

Школа расположена в американском городе Уиндер. Задержан один подозреваемый.

Ранее по меньшей мере один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в торговом центре Paddock Mall в городе Окала американского штата Флорида. Жертвой стрельбы стал мужчина, пострадавшую женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

До этого стало известно, что в школе американского штата Айова произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Полиция установила личность злоумышленника. По данным прессы, он мертв.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика