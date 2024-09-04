MSNBC: два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в школе в США

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Два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в школе американского штата Джорджия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал MSNBC.

Школа расположена в американском городе Уиндер. Задержан один подозреваемый.

Ранее по меньшей мере один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в торговом центре Paddock Mall в городе Окала американского штата Флорида. Жертвой стрельбы стал мужчина, пострадавшую женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

До этого стало известно, что в школе американского штата Айова произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Полиция установила личность злоумышленника. По данным прессы, он мертв.