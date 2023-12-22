Устроивший стрельбу в университете Праги до этого убил младенца и его отца

Фото: телеграм-канал Baza

Устроивший стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге совершил убийство мужчины и его двухмесячного сына 15 декабря. Об этом заявила полиция Чехии в соцсети X (ранее Twitter).

"Проведенная баллистическая экспертиза продемонстрировала совпадение оружия, примененного в Клановицком парке, с оружием, найденным в доме, где жил устроивший стрельбу в университете", – подчеркнули правоохранительные органы.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Огонь открыл 24-летний студент.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 граждан пострадали.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Уточнялось, что сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося.

Также сообщалось, что у посольства РФ в Чехии нет информации о пострадавших при стрельбе в Праге россиянах. Дипмиссия направила соответствующий запрос в правоохранительные органы.

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