22 декабря, 21:55Происшествия
Устроивший стрельбу в университете Праги до этого убил младенца и его отца
Фото: телеграм-канал Baza
Устроивший стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге совершил убийство мужчины и его двухмесячного сына 15 декабря. Об этом заявила полиция Чехии в соцсети X (ранее Twitter).
"Проведенная баллистическая экспертиза продемонстрировала совпадение оружия, примененного в Клановицком парке, с оружием, найденным в доме, где жил устроивший стрельбу в университете", – подчеркнули правоохранительные органы.
Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Огонь открыл 24-летний студент.
Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 граждан пострадали.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Уточнялось, что сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося.
Также сообщалось, что у посольства РФ в Чехии нет информации о пострадавших при стрельбе в Праге россиянах. Дипмиссия направила соответствующий запрос в правоохранительные органы.
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