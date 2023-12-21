Президент Чехии принес свои соболезнования семьям жертв стрельбы в Праге

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ NEWS"

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в университете в Праге. Об этом он написал в соцсети Х.

Он заявил, что шокирован событиями в центре чешской столицы.

"Хотел бы выразить глубокое сочувствие и соболезнование семьям и родственникам тех, чьи жизни унесла стрельба", – подчеркнул политик.

Стрельба была открыта на философском факультете Карлова университета на площади Яна Палаха. На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные.

По предварительным данным медиков, жертвами стрельбы в Праге стали 10 человек, еще около 30 ранены. Посольство РФ в Чехии выясняет, есть ли россияне в числе пострадавших при ЧП. Диппредставительство направило в полицию соответствующий запрос.

Открывшего стрельбу в Праге нейтрализовали. В правоохранительных органах уточнили, что из здания, в котором произошла стрельба, эвакуировали людей. Глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил, что нападавший был один и у него не было сообщников. По его словам, угрозы для граждан более не существует.

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