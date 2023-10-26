Байден призвал конгресс запретить продажу штурмового оружия на фоне трагедии в штате Мэн

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Президент США Джо Байден призвал представителей Республиканской партии в конгрессе принять закон о запрете продажи штурмового оружия в стране. Об этом говорится в заявлении Белого дома на фоне произошедшей трагедии в штате Мэн.

"Работайте вместе с нами, чтобы принять закон о запрете штурмового оружия и магазинов большой емкости, ввести в действие всеобщую проверку биографических данных, потребовать безопасного хранения оружия и положить конец иммунитету от ответственности для производителей оружия", – сказал он.

Кроме того, американский лидер поручил своей администрации предоставить все необходимое для поддержки народа штата Мэн.

В ночь на 26 октября в американском городе Льюистон подозреваемый 40-летний Роберт Кард начал стрельбу сразу в нескольких заведениях – в ресторане, магазине и боулинг-центре. Американские СМИ сообщали, что он ранее грозился устроить стрельбу на военно-тренировочной базе в городе Сако.

В полиции также заявили о его проблемах с психикой, так как Кард жаловался на то, что он "слышит голоса". Губернатора штата Мэн Джанет Миллс заявила, что устроивший стрельбу убил 18 человек. Еще 13 человек получили ранения. Подтверждается, что предполагаемый зачинщик стрельбы остается на свободе. Сейчас его разыскивает полиция.

В посольстве РФ в США сообщили, что следят за ситуацией со стрельбой в Льюистоне. По словам дипломатов, информации о возможных пострадавших россиянах в результате инцидента не поступало. Данное нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн