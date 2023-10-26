Байден распорядился приспустить флаги США в память о жертвах стрельбы в штате Мэн

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Американский президент Джо Байден распорядился приспустить флаги США в память о жертвах стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн. Об этом сообщается в прокламации лидера Соединенных Штатов, обнародованной пресс-службой Белого дома.

В документе отмечено, что американские флаги над Белым домом и другими госучреждениями страны, а также американскими дипломатическими миссиями и военными базами, находящимися за рубежом, будут оставаться приспущенными до вечера 30 октября.

В ночь на 26 октября в американском городе Льюистон мужчина начал стрельбу сразу в нескольких заведениях: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Сначала местные СМИ сообщали о 16 погибших, однако потом число жертв возросло до 22. Также, по данным журналистов, ранения различной степени тяжести получили от 50 до 60 человек.

Позже полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 40-летний Роберт Кард.

Агентство Associated Press (AP), ссылаясь на документы полицейских, сообщило, что подозреваемый ранее грозился устроить стрельбу на военно-тренировочной базе в городе Сако, которая находится в том же штате, где он числится в качестве армейского резервиста. В полиции также заявили о проблемах с психикой, так как Кард жаловался на то, что он "слышит голоса".

Как утверждают сотрудники полиции, Кард все еще на свободе. Для уточнения всех обстоятельств случившегося подключили Федеральное бюро расследований (ФБР). ФБР США отправило "десятки агентов и сотрудников" на поиски подозреваемого. Розыском злоумышленника также занимаются агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также МВД штата.

В посольстве РФ в США сообщили, что следят за ситуацией со стрельбой в Льюистоне. По словам дипломатов, информации о возможных пострадавших россиянах в результате инцидента не поступало.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн