ФБР привлекло десятки агентов для розыска подозреваемого после стрельбы в США – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отправило "десятки агентов и сотрудников" на поиски подозреваемого в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн). Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

Кроме того, розыском злоумышленника занимаются агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также МВД штата. При этом на место происшествия были высланы группы следователей, отряды спецреагирования и технические специалисты. Последние, например, пытаются отследить сигналы с телефона, чтобы понять маршруты передвижения мужчины за несколько часов и дней до стрельбы.

В настоящее время, по информации телеканала, сотрудники полиции изучают соцсети подозреваемого и иные ресурсы, чтобы понять его местонахождение.

В ночь на 26 октября стало известно, что в городе Льюистон мужчина устроил стрельбу сразу в нескольких заведениях: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Сначала местные СМИ сообщали о 16 погибших, однако потом число жертв возросло до 22. Кроме того, по данным журналистов, различные ранения получили от 50 до 60 человек.

Позже американская полиция установила личность подозреваемого в стрельбе – им оказался 40-летний Роберт Кард.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы сотрудников полиции сообщило, что подозреваемый ранее угрожал устроить стрельбу на военно-тренировочной базе в городе Сако, которая находится в том же штате, где он числится в качестве армейского резервиста. В полиции также заявили о проблемах с психикой, так как Кард жаловался на то, что он "слышит голоса".

Как утверждают полицейские, Кард все еще находится на свободе. На данный момент для уточнения всех обстоятельств произошедшего подключили Федеральное бюро расследований (ФБР). Президенту США Джо Байдену уже доложили информацию об этом инциденте.

В посольстве РФ в США сообщили, что следят за ситуацией со стрельбой в Льюистоне. По словам дипломатов, информации о возможных пострадавших гражданах РФ в результате инцидента не поступало.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн