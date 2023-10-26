Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в штате Мэн

Фото: ТАСС/Lewiston Police Department/ZUMA Press Wire

Полиция американского города Льюистон установила личность подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, им оказался 40-летний Роберт Кард. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов.

Представители полиции также опровергли информацию о задержании стрелявшего – он все еще находится на свободе.

Ранее сообщалось, что в американском городе Льюистон мужчина устроил стрельбу в нескольких заведениях. Первоначально сообщалось о 16 погибших, однако через некоторое время число жертв увеличилось до 22 человек.

Кроме того, по информации местных СМИ, различные ранения получили от 50 до 60 человек. Посольство РФ в США следит за ситуацией со стрельбой в Льюистоне. Информации о возможных пострадавших россиянах в результате инцидента не поступало.