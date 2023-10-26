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26 октября, 04:53

Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в американском штате Мэн задержали – СМИ

Фото: 123RF/hannatw

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в городе Льюистон американского штата Мэн. Об этом сообщает Fox News.

Число жертв в результате стрельбы увеличилось до 22. По информации телеканала, стрельба велась в трех местах: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Ранее СМИ сообщали о 16 погибших в результате стрельбы в городе Льюистон. Губернатор штата Мэн Джанет Миллс призвала жителей данного района следовать указаниям государственных и местных правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что злоумышленник открыл стрельбу в школе бразильского города Сан-Паулу. В результате случившегося один ученик погиб.

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