Обвиняемый в убийстве шведов в Брюсселе просил убежища в Норвегии – СМИ

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Обвиняемый в убийстве шведских футбольных болельщиков гражданин Туниса Абдесаль Лассуэда в 2011 году просил выдать ему убежище в Норвегии, но ему отказали. Об этом заявило Норвежское иммиграционное управление (UDI), передает издание VG.

После решения об отказе, по информации ведомства, его депортировали в Италию в ноябре 2011 года. До этого он пытался получить убежище еще в нескольких других европейских странах, однако везде ему было отказано.

Мужчина застрелил шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. Предположительно, он был вооружен автоматом АК-47. После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате ЧП еще несколько человек были ранены.

При задержании подозреваемый был убит. До этого сообщалось, что полиция "нейтрализовала" преступника, предположительно, по имени Абдесалем Л. По данным СМИ, он был тяжело ранен и доставлен в больницу. Однако спустя некоторое время скончался от полученных ран. Также полиция Бельгии приступила к поиску двух сообщников устроившего стрельбу в Брюсселе.

Устроивший стрельбу в Брюсселе был убит при задержании