Власти подтвердили личность подозреваемого в совершении теракта в Бельгии – СМИ

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Глава министерства внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что человек, подозреваемый в убийстве двух шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя, "нейтрализован" полицией во время задержания, сообщил телеканал RTBF.

Ранее журналисты рассказали о ликвидации возможного стрелка. Сообщалось, что правоохранители нейтрализовали его в кафе, однако наверняка в виновности мужчины уверенности якобы не было.

По данным СМИ, предположительно, подозреваемым является Абдесалем Л. В настоящее время федеральная прокуратура проводит проверку. Пока ведомство не давало официальных заявлений.

При задержании преступник был ранен в грудь, сообщает RTBF. Подозреваемого якобы госпитализировали с тяжелым ранением. Спустя время телеканал LN24 сообщил, что мужчина скончался от полученных ранений.

В СМИ подчеркнули, что при обыске по месту его жительства в коммуне Схарбек, расположенной в Брюссельском столичном регионе, правоохранители обнаружили оружие, похожее на использовавшееся при теракте в Брюсселе.

Телеканал LN24 передал, что полиция Бельгии разыскивает еще двух сообщников устроившего стрельбу в Брюсселе. О них якобы стало известно после обыска в квартире подозреваемого.

Мужчина застрелил двух шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. Предположительно, подозреваемый был вооружен автоматом АК-47. После случившегося он скрылся с места происшествия. Также в результате ЧП несколько человек получили ранения.

В свою очередь, бельгийские власти повысили уровень террористической угрозы до максимального. Кризисный центр рекомендовал жителям Брюсселя не выходить на улицу без необходимости.

По данным СМИ, преступник записал видеообращение, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация).

Позже из-за теракта матч отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года по футболу между сборными Бельгии и Швеции был отменен после первого тайма.

Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе