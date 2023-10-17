17 октября, 10:12Происшествия
Власти подтвердили личность подозреваемого в совершении теракта в Бельгии – СМИ
Фото: depositphotos/sudok1
Глава министерства внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что человек, подозреваемый в убийстве двух шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя, "нейтрализован" полицией во время задержания, сообщил телеканал RTBF.
Ранее журналисты рассказали о ликвидации возможного стрелка. Сообщалось, что правоохранители нейтрализовали его в кафе, однако наверняка в виновности мужчины уверенности якобы не было.
По данным СМИ, предположительно, подозреваемым является Абдесалем Л. В настоящее время федеральная прокуратура проводит проверку. Пока ведомство не давало официальных заявлений.
При задержании преступник был ранен в грудь, сообщает RTBF. Подозреваемого якобы госпитализировали с тяжелым ранением. Спустя время телеканал LN24 сообщил, что мужчина скончался от полученных ранений.
В СМИ подчеркнули, что при обыске по месту его жительства в коммуне Схарбек, расположенной в Брюссельском столичном регионе, правоохранители обнаружили оружие, похожее на использовавшееся при теракте в Брюсселе.
Телеканал LN24 передал, что полиция Бельгии разыскивает еще двух сообщников устроившего стрельбу в Брюсселе. О них якобы стало известно после обыска в квартире подозреваемого.
Мужчина застрелил двух шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. Предположительно, подозреваемый был вооружен автоматом АК-47. После случившегося он скрылся с места происшествия. Также в результате ЧП несколько человек получили ранения.
В свою очередь, бельгийские власти повысили уровень террористической угрозы до максимального. Кризисный центр рекомендовал жителям Брюсселя не выходить на улицу без необходимости.
По данным СМИ, преступник записал видеообращение, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация).
Позже из-за теракта матч отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года по футболу между сборными Бельгии и Швеции был отменен после первого тайма.
Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе
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