17 октября, 09:14Происшествия
Подозреваемый в нападении на шведов в Брюсселе ликвидирован в столичном кафе – СМИ
Фото: телеграм-канал Baza
Подозреваемый в нападении на двух шведов в Брюсселе ликвидирован в одном из столичных кафе, сообщает телеканал VRT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время нет полной уверенности, что ликвидированный является убийцей футбольных фанатов, добавили в СМИ.
Накануне в центре Брюсселя неизвестный застрелил двух шведских футбольных болельщиков. Предположительно, мужчина был вооружен автоматом АК-47. После случившегося он скрылся с места происшествия. Также в результате ЧП несколько человек получили ранения.
В свою очередь, бельгийские власти повысили уровень террористической угрозы до максимального. Кризисный центр рекомендовал жителям Брюсселя не выходить на улицу без необходимости.
По данным СМИ, преступник записал видеообращение, в котором заявил, что он принадлежит к группировке "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация).
Из-за теракта матч отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года по футболу между сборными Бельгии и Швеции был отменен после первого тайма.
Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе
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