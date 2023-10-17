Матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции отменили

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Матч отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года по футболу между сборными Бельгии и Швеции был отменен. Об этом со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщает ТАСС.

"После предполагаемого террористического акта в Брюсселе и консультаций с обеими командами и полицией было решено отменить матч между сборными Бельгии и Швеции", – указано в сообщении.

Матч в Брюсселе был приостановлен после первого тайма при счете 1:1.

Ранее стало известно, что два шведских футбольных болельщика были застрелены в бельгийской столице. Неизвестный мужчина открыл огонь по пешеходам, одетым в форму сборной Швеции по футболу.

Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после произошедшей атаки. Стрелявший скрылся с места преступления, его разыскивают.



Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе