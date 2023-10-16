Сборная России по футболу вырвала ничью у Кении в товарищеском матче

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Сборная России по футболу сыграла с Кенией вничью со счетом 2:2 в товарищеском матче. Игра состоялась в турецкой Анталье.

Сперва забил российский нападающий Александр Соболев на 8-й минуте, а на 16-й счет сравнял кениец Антони Агай. На 37-й минуте команду Кении вывел вперед Джума Чока. Во втором тайме, за минуту до конца основного времени, второй гол сборной России забил Иван Обляков.

Матч против Кении стал последним для российской сборной на октябрьском сборе.

Ранее 12 октября российская сборная по футболу на "ВТБ-Арене" в Москве обыграла команду Камеруна в товарищеском матче с результатом 1:0. На матче присутствовало 20 152 зрителей. На 40-й минуте Федор Чалов забил мяч в ворота противника.

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в матче в Москве