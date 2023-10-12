Сборная РФ по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Российская сборная по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче с результатом 1:0.

Игра состоялась на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. На мероприятии присутствовали 20 152 зрителя.

На 40-й минуте Федор Чалов забил мяч в ворота противника. Для форварда ЦСКА этот гол стал первым за национальную команду в шести матчах.

Результат игры между сборными РФ и Камеруна будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. В настоящее время Россия занимает 39-ю строчку. В свою очередь, камерунские футболисты находятся на 41-й позиции.

Ранее стало известно, что сборные по футболу России и Кении проведут товарищеский матч 16 октября. Встреча пройдет на стадионе "Титаник Мардан" в турецкой Анталье. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

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