08 октября, 12:43Происшествия
Полицейский в Египте открыл огонь по туристам – СМИ
Фото: телеграм-канал Baza
В результате стрельбы в египетской Александрии погибли двое туристов из Израиля и египтянин, сообщает Sky News – Arabia.
По данным телеканала, огонь по одной из туристических групп из Израиля открыл полицейский, он задержан.
При этом сведения о числе пострадавших не уточняются.
Ранее сообщалось, что в популярном торговом центре Бангкока произошла стрельба. Двое погибших являются гражданами Китая и Мьянмы. 14-летний подросток после допроса объяснил свои мотивы некими голосами, управляющими его действиями.
Некоторые СМИ писали, что перед инцидентом у несовершеннолетнего была галлюцинация, будто кто-то собирается выстрелить в него. После этого подросток решил выстрелить первым.
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