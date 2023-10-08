Полицейский в Египте открыл огонь по туристам – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

В результате стрельбы в египетской Александрии погибли двое туристов из Израиля и египтянин, сообщает Sky News – Arabia.

По данным телеканала, огонь по одной из туристических групп из Израиля открыл полицейский, он задержан.

При этом сведения о числе пострадавших не уточняются.

Ранее сообщалось, что в популярном торговом центре Бангкока произошла стрельба. Двое погибших являются гражданами Китая и Мьянмы. 14-летний подросток после допроса объяснил свои мотивы некими голосами, управляющими его действиями.

Некоторые СМИ писали, что перед инцидентом у несовершеннолетнего была галлюцинация, будто кто-то собирается выстрелить в него. После этого подросток решил выстрелить первым.