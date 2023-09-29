В Дагестане арестовали подозреваемого после стрельбы с участием 25 человек

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек во время перестрелки в Дагестане, а также в незаконном хранении оружия. Об этом заявили в телеграм-канале СУ СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что полиция задержала всех участников перестрелки в дагестанском селе Леваши, включая 35-летнего подсудимого.

Конфликт случился 26 сентября. Двое молодых людей не смогли мирно разрешить ситуацию и на следующий день устроили стрельбу. В разборках участвовали 25 человек. Отмечается, что речь идет о двух семьях.

В результате погиб начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции, который приехал урегулировать конфликт. Один из участников стычки выстрелил ему в голову. Также скончался еще один человек.

По словам главврача местной больницы Патимат Абдурашидовой, также есть еще трое пострадавших: двое в крайне тяжелом состоянии, а третий – в состоянии средней степени тяжести. Все находятся в реанимации.

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