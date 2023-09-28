28 сентября, 11:00Происшествия
Задержаны все участники перестрелки в Дагестане, в которой погиб полицейский – МВД
Фото: 123RF/wavebreakmediamicro
Полиция задержала всех участников перестрелки в дагестанском селе Леваши, в которой погиб полицейский, сообщается в телеграм-канале МВД по Республике Дагестан.
В том числе задержан основной подозреваемый – 35-летний житель этого села. Всех задержанных передали в управление СК России по Дагестану для проведения дальнейших следственных действий.
Телеканал "360" также сообщил, что в результате перестрелки в селе Леваши пострадали три человека. Еще два человека скончались.
По словам главврача местной больницы Патимат Абдурашидовой, двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще одного оценивается как средней степени тяжести. Все трое находятся в реанимации.
Конфликт случился 26 сентября. Двое молодых людей не смогли мирно разрешить ситуацию и на следующий день устроили стрельбу. В разборках участвовали 25 человек. Отмечается, что речь идет о двух семьях.
В результате погиб начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции, который приехал урегулировать конфликт. Один из участников стычки выстрелил ему в голову. Также скончался еще один человек.
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