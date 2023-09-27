Два человека погибли в перестрелке в Дагестане

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Два человека, включая полицейского, погибли в результате перестрелки в селе Леваши в Дагестане. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

"В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции", – отметили в ведомстве.

Инцидент произошел примерно в 17:30 27 сентября. В МВД добавили, что еще несколько человек получили ранения.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что участники конфликта скрылись на четырех автомобилях. Сейчас в розыск объявлен 26-летний местный житель Багаудин Гусенгаджиев.

В пресс-службе администрации села ТАСС заявили, что конфликт случился между двумя людьми. Позже к потасовке подключились другие граждане, которые начали перестрелку на территории аэродрома.

Также в пресс-службе подчеркнули, что полицейский не имел никакого отношения к участникам конфликта, он лишь приехал на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Ранее мужчину ранили из травматического пистолета в результате конфликта в поселке под Санкт-Петербургом. Пострадавший от стрельбы пытался защитить сотрудницу местного магазина, к которой приставала компания мужчин.

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