Перестрелка с участием известных спортсменов произошла в Махачкале – СМИ

Фото: телеграм-канал "Нетипичная Махачкала © | Дагестан"

Драка с перестрелкой из травматического оружия произошла в Махачкале. Полиция задержала семь человек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции Советского района Махачкалы 31 августа. Драка и последующая перестрелка произошла возле дома по улице Дахадаева.

В сообщении подчеркнули, что у участников конфликта изъяли травматические пистолеты и боеприпасы к ним. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Среди участников инцидента были боец смешанных единоборств, чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов и чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов, сообщил изданию источник в местных правоохранительных органах.

Ранее уголовное дело возбудили после драки с поножовщиной между двумя группами мужчин, которая произошла в подмосковной Электростали. Госпитализация потребовалась двум мужчинам.

До этого в Челябинской области произошла драка между конькобежкой Юлией Епифановой и ее бывшим тренером Александром Кардаковым. Причиной конфликта стала проблема с возвратом Епифановой подотчетного инвентаря – коньков стоимостью 150 тысяч рублей.

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