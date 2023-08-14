Конькобежка и ее бывший тренер подрались из-за коньков в Челябинске

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В Челябинской области произошла драка между конькобежкой Юлией Епифановой и ее бывшим тренером Александром Кардаковым. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Федерации конькобежного спорта Свердловской области.

"12 августа 2023 года, около 11:00, между Епифановой Ю.И. и Кардаковым А.Н., который являлся личным тренером Юлии в период ее обучения в УОР № 1, произошел конфликт. <...> В результате конфликтной ситуации, Кардаков А.Н. был вынужден обратиться за скорой медицинской помощью", – рассказали в организации.

Отмечается, что причиной конфликта стала проблема с возвратом Епифановой подотчетного инвентаря – коньков стоимостью 150 тысяч рублей. По факту происшествия местное управление МВД РФ организовало проверку.

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