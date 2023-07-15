Полиция задержала 35 футбольных фанатов за беспорядки в электричке

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Казанские полицейские задержали 35 футбольных фанатов, которые приехали из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление МВД по Республике Татарстан.

По информации правоохранителей, по дороге на поезде болельщики портили имущество и жгли файеры.

"По прибытии поезда в Казань сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они – болельщики, ехавшие на футбольный матч", – говорится в сообщении полицейских.

В отношении 28 задержанных составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, футбольным фанатам вменяется уголовная статья "Хулиганство".

Отмечается, что 15 июля в Казани пройдет футбольный матча между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА.

Ранее сообщалось о нападении футбольных фанатов на консульство Российской Федерации в городе Мариехамн на Аландских островах в Финляндии.

Несколько болельщиков, которые прибыли на матч местной футбольной лиги, провели демонстрацию перед российским консульством. По словам начальника местной полиции Юхана Павли, ущерб сотрудникам, зданию и территории консульства фанатами не был нанесен.

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